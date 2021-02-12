«Манчестер Сити»—«Тоттенхэм»: прогноз и ставки на матч АПЛ 13 февраля

13 февраля «Манчестер Сити» примет «Тоттенхэм» в рамках 24-го тура Английской Премьер-лиги. Матч на стадионе «Этихад» начнется в 20:30 мск. Аналитики Фонбет дают свой прогноз на данный матч в нашем материале.

В какой форме «Манчестер Сити»

«Горожане» продолжают доминировать в английском чемпионате. В последних пяти турах «Сити» обыграл «Астон Виллу» (2:0), «Вест Бромвич» (5:0), «Шеффилд Юнайтед» (1:0), «Бёрнли» (2:0), а на прошлых выходных укрепил лидерство, разгромив «Ливерпуль» на «Энфилде» (4:1).

Победная серия манкунианцев в рамках всех турниров достигла 15 матчей, в которых они пропустили всего 5 голов. В родных стенах команда Гвардиолы выиграла всухую последние 5 матчей.

С «Тоттенхэмом» не сыграют травмированные Серхио Агуэро, Натан Аке и Кевин Де Брёйне. Решение об участии Родри, Рубена Диаса и Фернандиньо будет принято незадолго до стартового свистка.

В какой форме «Тоттенхэм»

«Шпоры» идут на 8-м месте с 36 очками и в последних пяти турах одолели «Шеффилд Юнайтед» (3:1), потерпели поражения от «Ливерпуля» (1:3), «Брайтона» (0:1), «Челси» (0:1) и обыграли «Вест Бромвич» (2:0). Результаты команды Моуринью находятся в прямой зависимости от наличия Харри Кейна в составе. После возвращения суперфорварда в строй на прошлых выходных атмосфера в раздевалке значительно улучшилась.

«Тоттенхэм» выиграл всего 1 из 5 последних выездных игр Премьер-лиги. Прошлые 3 матча подопечных Моуринью оказались «низовыми».

Джованни Ло Чельсо и Серхио Регилон точно пропустят субботний матч. Под вопросом находится участие Деле Алли и Сержа Орье.

«Манчестер Сити» – «Тоттенхэм»: статистика личных встреч

В первом круге «Тоттенхэм» обыграл «Сити» на своей арене (2:0) и обходился без поражений в течение трех матчей кряду. В последних 10 очных встречах команды одержали по 4 победы и 2 раза сыграли вничью.

Прогноз экспертов на матч «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм» 13 февраля

Обе забьют за 1.85

«Манчестер Сити» не надо лишний раз настраивать на «Тоттенхэм», ведь команда Моуринью – последний, кто в этом сезоне одолел манкунианцев. После этого «Сити» не проигрывал в течение 22 матчей. Подопечные Гвардиолы действуют почти безупречно – пропустили всего 1 мяч в 7 последних играх чемпионата при средней результативности почти в 2 гола за тур.

После вылета из Кубка Англии от «Эвертона» лондонцы настроены реабилитироваться в Премьер-лиге, но повторно обыграть «шейхов» будет крайне сложно даже при наличии воссоединившейся суперсвязки Кейн – Сон.

Обе команды отлично проявляют себя в атаке. «Сити» занимает третье место по результативности в АПЛ, а «Тоттенхэм» воспрял духом после возвращения Харри Кейна. Против такой огневой мощи с обеих сторон в субботу придется несладко обоим киперам. Соперники способны поразить ворота Эдерсона и Льориса хотя бы по разу.

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