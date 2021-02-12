В Екатеринбурге вручили премии имени Черепановых

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградил премиями и медалями имени Черепановых за развитие научно-технического прогресса 19 уральских специалистов по внедрению и освоению инновационных методик в металлургии, сообщила пресс-служба главы региона.

Среди награжденных:

конструкторы ПАО «Уральский завод тяжелого машиностроения» (УЗТМ) Виталий Фурин, Дмитрий Андрюшенков, Алексей Коркунов и Дмитрий Яковлев, получившие премию за российскую разработку высокопроизводительной конусной дробилки КМД-3000/800 с системой гидропневматического прижатия;

главный металлург АО «НПК «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в «Ростех») Хакимжан Байков, начальник управления интеллектуальной собственности Александр Левин, директор по юридическим вопросам Сергей Белов за разработку инновационных технологий и правовое регулирование использования патентов в сфере оборонно-промышленного комплекса;

начальник конструкторско-технологического отдела Волчанского механического завода (филиал УВЗ) Ольга Моисеева за создание и внедрение технологий для специальных изделий оборонного значения, инновационной вагонной продукции.

Также наградами отмечены:

ведущий инженер научно-технического отдела АО «УПКБ «Деталь» Андрей Азаренко,

главный механик ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» Сергей Баусов,

гендиректор ЗАО «Уралтехфильтр-Инжиниринг» Иван Зайчиков,

заведующий лаборатории подготовки сырья АО «Уральский институт металлов» (УИМ) Георгий Нечкин,

заместитель начальника отдела главного энергетика АО «Синарский трубный завод» (СинТЗ, входит в ТМК) Николай Руднов,

начальник техотдела АО «Северский трубный завод» (СТЗ, входит в ТМК) Владимир Пятков,

заместитель главного инженера – начальник отдела строительства и эксплуатации зданий и сооружений управления ПАО «Ураласбест» Василий Чернышев,

мастера участков цеха №1ФКП «Верхнесалдинский государственный казенный завод химических емкостей» (ВГКЗХЕ) Иван Макеев и Владимир Панов,

главный специалист отдела развития IT-инфраструктуры, систем связи и АСУ ТП ООО «Евраз Техника» Константин Бушин и начальник цеха прокатки широкополочных балок АО «ЕВРАЗ НТМК» Дмитрий Кавун.

Премия имени Черепановых присваивается ежегодно с 1997 года Уральским отделением Российской инженерной академии и Региональным общественным Фондом имени Черепановых. Награда вручается выдающимся инженерам, внесшим вклад в развитие научно-технического прогресса, совершенствование техники и технологии производства, а также идеологам и организаторам внедрения, совершенствования и пропаганды достижений творческой мысли инженерного корпуса Среднего Урала.

Ирина Пичурина