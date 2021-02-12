В Ленинском районе Ульяновска количество зараженных COVID-19 приблизилось к 6%

По данным регионального управления Росприроднадзора, в пятницу в Ульяновске общее количество заражений, зафиксированных с начала пандемии, составило 26121 случай (4,16% от численности города).

Среди районов Ульяновска наибольший относительный уровень заражений продолжают фиксировать в Ленинском районе Ульяновска. В пятницу в этом районе 6569 случаев заражений, зарегистрированных с начала пандемии – это 5,97% от численности населения района. В Железнодорожном районе этот показатель составляет 4,46% (3353 случая), в Засвияжском – 3,72% (8427 случаев). Лучше всего ситуация в Заволжском районе – 3,51% (7772 случая).

Из районов региона наибольший относительный уровень заражений сохраняется в Карсунском районе – 6,25% от численности населения района, в Димитровграде (5,74%), в Инзенском (5,77%), Мелекесском (5,25%) и Барышском (4,68%) районах.

Сергей Титов, Ульяновск