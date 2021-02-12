На Ставрополье трех мужчин будут судить за продажу синтетического наркотика

На Ставрополье трех мужчин будут судить за продажу синтетического наркотика

Прокуратура Ставропольского края утвердила обвинительное заключение в отношении трех мужчин. Правоохранители подозревают их в незаконном сбыте наркотиков (ч. 3 ст. 30, п.п, «а», «г» ч. 4 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По данным следствия, в апреле 2019 года неустановленное лицо создало преступную группу, целью которой было продавать синтетические наркотики. В состав этой группы и вошли подозреваемые.

До января 2020 года неустановленное лицо поставило членам группы через закладки синтетический наркотик массой не менее наркотическое средство синтетического происхождения общей массой не менее 1 кг. Подозреваемые разложили закладки с веществом на территории Ставрополя, Шпаковского, Георгиевского и Минераловодского городских округов, а часть хранили у себя. Довести умысел до конца они не смогли, потому как вещество изъяли правоохранители.

Наталья Шинкарева