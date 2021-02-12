Количество официально зарегистрированных смертей от COVID-19 в Ульяновской области достигло 700

По данным регионального управления Роспотребнадзора (РПН), общее количество заражений COVID-19 в Ульяновской области, зафиксированных с начала пандемии (вместе с данными по Димитровграду, где учет ведет ФМБА, контролирующее город атомщиков), в пятницу составило 50399 случаев – 4,10% от численности региона.

Суточный прирост по региону составил 144 случая. Это минимальный прирост за период с 1 октября 2020 года. Прирост заражений на 100 тыс. населения составил 11,71 случая (по России этот показатель в пятницу был на уровне 10,28.

По количеству заражений на 100 тыс. населения (один из основных показателей РПН) Ульяновская область занимает 15-ю строчку среди регионов России (4098). Лидируют в этой таблице Москва, где наибольшее количество заражений (7617 на 100 тыс. населения) и Санкт-Петербург (6556). Самарская область находится на 75 строчке среди регионов России (1375). Лучше всего ситуация по уровню заражений в Татарстане, где на 100 тыс. населения приходится 437 случаев.

Всего, по официальным данным РПН, в Ульяновской области по состоянию на 12 февраля зафиксировано с начало пандемии 700 случаев смерти зараженных коронавирусом – 1,53% от числа зараженных. В Самарской области этот показатель составляет 2,02%, в Пензенской – 1,16%, по России – 1,96%.

В целом, по данным РПН, в регионе продолжает наблюдаться спад заражений, коэффициент распространения инфекции в пятницу равен 0,83.

Сергей Титов, Ульяновск