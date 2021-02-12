Комиссия УЕФА подтвердила право Петербурга принять матчи Еврочемпионата

Посетившие Санкт-Петербург 11 февраля представители УЕФА подтвердили, что Петербург готов принять матчи Евро-2020. Это был их шестой и заключительный перед чемпионатом визит в город.

О заключении комиссии УЕФА сообщил телеканал «Город+». При этом УЕФА оптимистично смотрит на будущий чемпионат несмотря на пандемию коронавируса – по словам руководителя операционной деятельности на объектах УЕФА Андреаса Шара, «с высокой долей вероятности» матчи успешно примут все 12 городов, в том числе и Петербург. «Мы постоянно следим за сложившейся ситуацией, будем смотреть, как она развивается», — подчеркнул господин Шар.

Напомним, Евро-2020 из-за пандемии COVID-19 был отменен и перенесен на 2021 год. При этом в названии чемпионата сохранился 2020 год. Ранее французские СМИ сообщали, что УЕФА рассматривает возможность провести все матчи турнира только на территории России.