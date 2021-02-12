Segezha Group создает «мозговой центр» на базе петербургского «Гипробума»

Входящая в АФК «Система» Segezha Group приобрела ЗАО «Гипробум» — одно из старейших научных предприятий Петербурга и страны, специализирующееся на проектировании целлюлозно-бумажных производств. Приобретатель намерен создать на базе учреждения центр повышения скорости и качества работы по инвестпроектам компании.

«Гипробум» в настоящий момент участвует в ключевых проектах карельского «Сегежского целлюлозно-бумажного комбината». В прошлом году предприятие провело модернизацию, обновив оборудование и программное обеспечение и расширив коллектив специалистов. На начало 2021 год «Гипробумом» было подписано активных контрактов на общую сумму 112 млн рублей.

Генеральный директор ЗАО «Гипробум» Вагиз Ильясов отметил, что вхождение предприятия в состав Segezha Group откроет команде института новые возможности

Ранее в этом году группа «Илим» объявила об эксклюзивных поставках на северо-восток Китая.