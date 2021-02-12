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Фото: Игорь Харсеев / Коммерсантъ

В Орловской области 5 тыс. предпринимателей перешли на патентное налогообложение

В Орловской области на патентную систему налогообложения перешли 5 тыс. предпринимателей, сообщили в пресс-службе облправительства со ссылкой на данные налоговой службы. Это происходит в связи с отменой в ноябре 2020-го единого налога на вмененный доход (ЕНВД). Среди альтернативных налоговых режимов также упрощенная система налогообложения, система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей, налог на профессиональный доход.

Среди занятий, для которых патентная система в Орловской области будет оптимальна по налоговой нагрузке, 95 видов деятельности, в том числе парикмахерские, ремонтные мастерские, ветеринарные клиники, общественное питание.

Валерия Розбот


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