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Оксана Баркова возглавила курский областной центр туризма

На должность курского областного центра туризма назначена Оксана Баркова, сообщили в пресс-службе обладминистрации. На этом посту она сменила Максима Криволапова, который сейчас занимает должность начальника управления по развитию туризма и музейно-выставочной деятельности комитета по культуре Курской области.

В сферу ответственности областного центра туризма входит организация региональных массовых мероприятий и экскурсий, разработка туристических маршрутов, участие в международных и всероссийских туристических выставках и форумах, а также взаимодействие с туристическим бизнесом региона.

Валерия Розбот


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