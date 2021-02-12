Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, почему представленный внедорожник — это именно новый, а не обновленный автомобиль.

На днях состоялась презентация внедорожника Renault Duster нового поколения — событие для нашего рынка весьма важное. Хотя бы потому, что за последние восемь лет у нас в стране было продано 451 тыс. «Дастеров». Это больше, чем «Нив», Lada 4x4, Creta, RAV4 и других кроссоверов. А сам сегмент автомобилей этого типа с каждым годом становится все больше. Если, например, в 2017 году кроссоверы составляли 40% всех проданных в России легковых автомобилей, то в прошлом году это цифра уже составляла 45.

Новый Renault Duster — это именно новый, а не обновленный автомобиль. От прежней модели не осталось ни одной кузовной детали. Внешне у внедорожника стало более пологим лобовое стекло и выше так называемая «поясная линия». Еще упомянем более выразительные фары и радиаторную решетку.

Внутри этот брутальный автомобиль — большинство покупателей останавливают свой выбор на механической коробке то ли из экономии, то ли из желания лучше контролировать процесс вождения — теперь обзавелся такими элементами комфорта, как рулевая колонка, регулируемая как по высоте, так и по вылету, и обогрев задних сидений, который могут включить те, кто на них сидит. Среди систем, ассистирующих движению по бездорожью, появилась система спуска с горы, при которой нет необходимости удерживать педаль тормоза, и четыре камеры отслеживают ситуацию вокруг автомобиля. Двигатели — как бензиновые, так и дизельный. Причем в линейке силовых агрегатов появился новый бензиновый мотор, разработанный совместно с концерном Daimler.

Несколько лет назад один мой коллега написал целое исследование о том, что если бы наши покупатели автомобилей руководствовались в выборе исключительно рациональными соображениями, исходящими из российских реалий, то большинство машин на наших дорогах были бы Renault Duster. Но поскольку критериев при выборе у нас значительно больше, то такого, к счастью, в обозримом будущем не случится.