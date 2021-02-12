Экс-главу отдела полиции в Казани приговорили к условному сроку за избиение подозреваемого

Московский районный суд Казани сегодня приговорил трем годам уловного лишения свободы экс-начальника отдела полиции «Восход» Ильдара Вафина за превышение должностных полномочий с применением насилия или угрозой его применения (п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на сотрудника пресс-службы суда.

Согласно материалам дела, обвиняемый избил задержанного 18 марта 2020 года в туалете отдела полиции «Восход», добиваясь нужных показаний. По итогам служебной проверки полицейского, проработавшего в системе МВД 21 год, уволили по отрицательным мотивам.

Также суд лишил Ильдара Вафина права занимать должности на государственной службе в течение трех лет.

"Ъ-Казань"