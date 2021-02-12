К 2025 году в Ростовской области ликвидируют вторую смену в школах

В Ростовской области к 2025 году завершится процесс ликвидации второй смены в школах. Об этом сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на первого заместителя губернатора региона Игоря Гуськова. Объем средств для реализации программы оценивается в 60 млрд руб.

Отмечается, что сейчас в школах 24 из 55 муниципалитетов дети школы работают в одну смену. С 2016 по 2022 год в регионе введено 11,5 тыс. школьных мест, а в 2021 запланировано ввести 3,3 тыс. мест. В этом году начнут работать 12 новых школ в Ростове-на-Дону, Шахтах, Октябрьском, Усть-Донецков, Аксайком, Красносулинском районах. До 2025 года в школах необходимо ввести около 70 тыс. мест, чтобы полностью реализовать программу.

Наталья Шинкарева