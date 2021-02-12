Объем продукции сельского хозяйства вырос на 4,7% в Нижегородской области

Сельскохозяйственные организации и население Нижегородской области в 2020 году произвели продукции на сумму 79,9 млрд руб., что на 4,7% выше уровня предыдущего года. Об этом рассказала заместитель руководителя Нижегородстата Елена Груздева. Доля продукции сельского хозяйства в общей структуре РФ составила 1,3% (28 место среди 85 регионов РФ).

Нижегородская область оказалась на третьем месте среди регионов по производству картофеля (748,8 тыс. т, -10,9% к уровню 2019 года). Среди районов Нижегородской области лидерами по производству картофеля стали Арзамасский (268,6 тыс. т), Городецкий (90,3 тыс. т) и Шатковский (53,9 тыс. т) районы – вместе они собрали более половину от всего произведенного в регионе картофеля.

По производству яиц Нижегородская область оказалась на 12 месте (1,1 млн шт., -8%). Производство яиц в регионе в основном сосредоточено в Володарском и Дивеевском районах – они дают более половины всего объема продукции. По производству скота и птицы на убой область заняла 33 место (164,2 тыс. т, +1,6%), молока – 17 место (641,8 тыс. т, +3%). 85% произведенного в регионе мяса приходятся на хозяйства Павловского, Вадского, Большемурашкинского районов и Бора. По надою молока лидируют Дальнеконстантиновский, Пильнинский и Бутурлинский районы – они дают около четверти всего объема продукции.

Как ранее сообщалось, Нижегородская область в 2020 году получила рекордный урожай зерна –более 1,6 млн т. Это на 32,5% больше по сравнению с уровнем 2019 года. «Такого большого урожая зерновых и зернобобовых культур у нас в области не было с 1992 года (тогда было намолочено 2 млн т), а показатель урожайности (28 центнеров с га) установил абсолютный рекорд за более чем столетнюю историю наблюдений»,— рассказала Елена Груздева. Больше всего зерна собрали сельхозпроизводители Сеченовского (124,6 тыс. т), Краснооктябрьского (95,1 тыс. т) и Пильнинского (95 тыс. т) районов. На них приходится пятая часть всего собранного урожая области.

Анастасия Еремина