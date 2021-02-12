В Ярославле вступил в силу приговор в отношении двух фигурантов дела о пытках в ИК-1

11 февраля 2021 года вступил в законную силу приговор Заволжского районного суда города Ярославля по уголовному делу в отношении двух бывших сотрудников исправительной колонии №8 регионального управления ФСИН, сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области. Они были осуждены по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия).

По данным прокуратуры, в ноябре 2016 года бывший заместитель начальника отдела безопасности исправительной колонии №8 Сардор Зиябов и бывший начальник цеха трудовой адаптации этой колонии Дмитрий Никитенко были направлены в исправительную колонию №1 для обыска. Когда сотрудники колонии переводили заключенных в помещение для досмотра, обвиняемые нанесли отбывающим наказание несколько ударов руками и ногами.

Сардор Зиябов был приговорен к четырем годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Дмитрий Никитенко приговорен к трем годам. Так как он с учетом нахождения в СИЗО отбыл назначенный срок заключения, его освободили из-под стражи. Прокуратура Ярославской области отмечает, что бывшие сотрудники исправительной колонии лишены права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 2 года и 6 месяцев.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что по делу о пытках заключенных в исправительной колонии №1 города Ярославля проходят 15 бывших сотрудников учреждения. Все они обвиняются в превышении должностных полномочий. 11 осужденным было назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 лет до 4 лет и 3 месяцев. Они были признаны виновными в совершении преступления по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Алла Чижова