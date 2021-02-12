Глава Саратова требует проверить законность строительства двух многоэтажек рядом с памятниками

Прокуратура проверит соблюдение законодательства об охране памятников при строительстве двух многоквартирных домов в центре Саратова. Соответствующее обращение в надзорное ведомство направил глава города Михаил Исаев.

Речь идет об объектах по адресам: улица Мичурина, 18/68 и улица Советская, 9/30. Эти многоквартирные дома возведены в непосредственной близости от объектов культурного наследия «без учета сохранения исторической среды, способами, наносящими физический вред последним», уточняет господин Исаев в своем Instagram. В случае, если строительством памятникам нанесен ущерб, администрация будет настаивать на его возмещении.

Марина Ковалева