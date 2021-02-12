Мэрия Сургута создаст рекламу с положительным образом мигрантов

Администрация Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) объявила тендер на создание видеороликов социальной рекламы, направленных на формирование положительного образа мигрантов. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок. Начальная цена составила 540 тыс. руб.

Согласно информации о закупке, подрядчик будет обязан записать два видеоролика ценой более 39 тыс. руб. за каждый и организовать 300 видеотрансляций. Хронометраж роликов составит от 30 до 60 секунд. Трансляция должна осуществляться не менее чем на двух каналах. Кроме того, видео распространят на городских порталах и в соцсетях.

Михаил Мананников