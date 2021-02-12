У двух жительниц Ижевска похитили почти 500 тысяч рублей под предлогом защиты от кражи

В отделы полиции УМВД России по Ижевску поступили заявления от 67-летней пенсионерки и 36-летней женщины. Злоумышленники похитили у них около 190 тыс. руб. и 280 тыс. руб. соответственно, сообщает пресс-служба ведомства. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Установлено, что в обоих случая злоумышленники представлялись сотрудниками банков и имитировали звонки «горячих линий». Они сообщили потерпевшим, что с их счетов зафиксированы попытки перевода. После того, как потерпевшие сообщали, что не осуществляли переводов, им предлагали перевести сбережения якобы на временные безопасные счета. В результате ижевчанки назвали реквизиты своих банковских карт и коды доступа, поступившие им в смс-сообщениях. В результате они лишились денег. Часть средств 36-летняя ижевчанка перевела злоумышленникам самостоятельно через банкомат.