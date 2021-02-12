Общий семейный бюджет ведут более 75% нижегородцев

Три четверти опрошенных жителей Нижнего Новгорода сообщили, что ведут общий семейный бюджет. Об этом свидетельствуют результаты опроса негосударственного пенсионного фонда Сбербанка и страховой компании. Еще 11% нижегородцев рассказали, что у них смешанный бюджет – каждый оставляет себе средства на личные расходы.

Опрос проводили среди совершеннолетних россиян в 75 городах России с населением более 250 тыс. человек. В каждом городе опросили не менее 200 жителей по репрезентативной выборке с учетом социально-демографического профиля населения города.

Полностью раздельный бюджет ведут только 2% опрошенных. Ситуации, когда семью содержит исключительно один партнер, редкие: 3% сообщили, что их содержит муж, еще 0,4% рассказали, что их обеспечивает жена.

Нижегородцев спросили и об уверенности в прочности их отношений. 55% опрошенных ответили, что обязательно доживут вместе до старости, еще 28% выразили надежду на то, что так произойдет. Сомнения в долгосрочности союза выразили 4% опрошенных. Еще 14% не смогли определиться с ответом.

В Сбербанке сообщили, что уверенность в долгосрочном союзе зависит от материального положения партнеров: «Наименее состоятельные люди, которым, по их оценке, “денег хватает только на питание”, меньше уверены в том, что сохранят семью до старости, чем россияне, “способные купить квартиру или новый дом”, — 37% против 68%». Отмечается, что уровень стремления пары дожить вместе до старости растет с появлением детей – среди тех, у кого трое и больше детей, чаще уверены в долгосрочности союза, чем те, у кого один ребенок – 72% против 50%.

Анастасия Еремина