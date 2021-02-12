Власти Ростова утвердили проект планировки высоток в районе площади Ленина

Администрация Ростова-на-Дону одобрила проект планировки территории в границах: пер. Ашхабадский – ул. Герасименко – ул. Погодина – пр-кт Ленина – пр-кт Михаила Нагибина – ул. Нансена – ул. Шеболдаева – пр-кт Ленина и проект межевания на территории пер. Ашхабадский – границы существующих земельных участков – пр-кт Ленина, от № 91/1 до № 97 – ул. Нансена, от № 107/1 до № 109/6. В пределах территорий планируется построить высотные жилые дома. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации. Проект подготовило ООО «ГПЗ-Строй».

Согласно документу, общая площадь территории составляет 62,5 га. Из них 22,7 га займет жилая застройка различной этажности. Предусмотрены также здания высотой до 25 этажей. Согласно проекту, на распланированной территории предусмотрено строительство школы и двух детских садов. Численность населения на территории составляет 7,2 тыс. человек, из которых более 4 тыс. заселятся в уже строящиеся дома.

Наталья Шинкарева