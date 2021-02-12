Главный эпидемиолог Екатеринбурга привился от коронавируса

Главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов поставил вакцину от коронавируса «Спутник V», заявил он в ходе лекции для сотрудников бюджетных организаций. Господин Харитонов отметил, что пожилые люди переносят прививку без последствий.

«Мне 69 лет – чувствую себя прекрасно! Люди старшего возраста переносят ее без последствий, серьезных осложнений не зарегистрировано. Реакции бывают – незначительное повышение температуры, общая слабость, недомогание. Но дискомфортные ощущения проходят, как правило, в течение суток. В группе моих сотрудников после первой прививки у 99 % вакцинированных уже шла выработка защитных антител. Вторая процедура ещё больше активизирует иммунную систему, выработка защитных антител усиливается», — приводит слова Александра Харитонова пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Эпидемиолог добавил, что для приостановки распространения COVID-19 необходима массовая вакцинация населения.

С начала пандемии в Свердловской области зарегистрировано 74 224 случая заражения COVID-19, при этом более 66 тыс. свердловчан уже выздоровели.