Обвиняемый в убийстве учительницы в Воронеже заключен под стражу

Суд арестовал обвиняемого в убийстве учительницы математики СОШ №1 Натальи Тушинской, произошедшем на Московском проспекте Воронежа вечером 2 февраля. Как сообщили в СКР по Воронежской области, он пробудет под стражей по 2 апреля 2021 года включительно.

По версии следствия, 2 февраля около 19.30 возле кафе «Рица» мужчина нанес 47-летней учительнице удары ножом в голову, шею и грудь, после чего она скончалась на месте. По данным местных СМИ, убийцей мог быть 31-летний уроженец Луганска Артем Селютин. Областное управление СКР возбудило уголовное дело по факту убийства, сопряженного с разбоем (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, лишение свободы вплоть до пожизненного): с места преступления пропали ценности. Обвиняемый уже дал признательные показания, которые подтвердил в ходе их проверки на месте преступления. Расследование взяла на контроль прокуратура региона.

Валерия Розбот