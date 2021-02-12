Россельхознадзор не стал давать оценку эффективности земельного контроля в Адыгее

Девять органов муниципального земельного контроля, где работают 13 должностных лиц, направили в Россельхознадзор всего два акта проверки в прошлом году. Нарушения выявлены на площади 12,3 га, сообщает пресс-служба Южного межригионального управления Россельхознадзора. По результатам рассмотрения материалов были привлечены к административной ответственности два физических лица. Оценку такой работы в ведомстве не сделали.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, Россельхознадзор заявил о неэффективности муниципального земельного контроля на Кубани. В ведомстве сообщили, что на территории Краснодарского края функционируют 45 органов муниципального земельного контроля, где работает 121 должностное лицо. Тем не менее в прошлом году в Россельхознадзор было направлено всего четыре акта проверки. Нарушения были выявлены на площади 31,26 га.

Андрей Ульченко