Экс-замначальника нижегородского ГУ ФСИН осудили условно за превышение полномочий

Советский райсуд Нижнего Новгорода признал бывшего заместителя начальника регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ГУ ФСИН) Виталия Гудкова виновным в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Его приговорили к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года, сообщили в прокуратуре региона. Также ему запрещено занимать определенные должности в течение двух лет.

Установлено, что Виталий Гудков в 2018-2019 годах пытался скрыть случившуюся в служебной квартире коммунальную аварию, из-за которой пострадало имущество соседей. Для этого он потребовал у 11 начальников исправительных учреждений региона отдать их личные деньги на компенсацию пострадавшим. Таким образом обвиняемый собрал 245 тыс. руб.

Виталий Гудков признал вину в полном объеме, раскаялся и возместил материальный ущерб начальникам колоний. Приговор не вступил в законную силу.

Анастасия Еремина