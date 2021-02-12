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Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В центре Самары появится эстакада

В центре Самары планируют построить эстакаду, сообщает региональное правительство. 

«Начался подготовительный этап к строительству двухуровневой автомобильной развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии. Реализация масштабного проекта стала возможной благодаря национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги"»,— сказано в сообщении. 

Подрядчиком стало ООО «Самаратрансстрой». Стоимость работ по госконтракту оценивается в 3,58 млрд руб. Строительство должно завершиться до конца 2023 года.

Сабрина Самедова


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