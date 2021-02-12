Суд отклонил иск «ВКонтакте» к Double Data о сборе и анализе данных пользователей соцсети

Арбитражный суд Москвы отклонил иск «ВКонтакте», поданный в отношении компании Double Data. Соцсеть требовала запретить компании собирать и использовать в коммерческих целях персональную информацию ее пользователей.

«В удовлетворении исковых требований отказать»,— вынесла решение судья Анна Мищенко (цитата по «РИА Новости»).

Представитель «ВКонтакте» сообщил “Ъ”, что компаний будет обжаловать решение суда. «То, что некоторые данные (во «ВКонтакте». — “Ъ”) являются открытыми, не означает, что их можно использовать каким угодно способом. Если кто-то пытается преодолевать ограничения или работать с данными, нарушая законодательство, это недобросовестное поведение: подобные практики недопустимы»,— сообщила пресс-служба сервиса.

«ВКонтакте» подала иск в январе 2017 года после того, как Double Data стала предлагать услуги по поиску и анализу данных пользователей соцсетей для оценки кредитоспособности заемщиков банков. «ВКонтакте» настаивала, что данные пользователей являются собственностью социальной сети. В своем последнем заявлении социальная сеть подтвердила, что считает действия Double Data нарушающими права пользователей и самого «ВКонтакте». Double Data отстаивала позицию, что данные, которые пользователи сами загрузили, принадлежат им, и то, что эти данные общедоступны, позволяет кому угодно пользоваться ими.

Как в России могут дополнительно защитить персональные данные — в материале “Ъ FM” «Операторы попросят согласия».