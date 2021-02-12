Жителя Курганской области осудили за продажу поддельного табака

В Курганской области местный житель получил два года лишения свободы условно за реализацию крупной партии поддельной табачной продукции, сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

В ходе расследования в январе минувшего года сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции региона изъяли из незаконного оборота 44 тыс. поддельных пачек сигарет различных наименований стоимостью более 5,8 млн руб, принадлежавшие 26-летнему жителю Кургана. Мужчина хранил контрафактные табачные изделия на арендованном складе и реализовывал их как оптом, так и в розницу стоимостью ниже рыночной. Часть пачек сигарет была не маркирована, другая оклеена заведомо поддельными специальными марками, которые по заключению экспертизы не соответствуют ГОСТу.

Предприниматель был осужден на два года лишения свободы условно с испытательным сроком один год и шесть месяцев по по ч. 4 ст. 327.1, ч. 6 ст. 171.1 УК РФ. Приговор в законную силу не вступил.