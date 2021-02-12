Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, как гибкие офисы завоевывают популярность, кто становится клиентом таких объектов и как изменяются их рыночные показатели.



Еще пару лет назад мало кто понимал, что такое коворкинг. Какой-то новый формат, что-то временное. Но это временное стремительно становится постоянным. Коворкинги завоевывают все большую популярность и востребованность на рынке недвижимости для бизнеса. В отличие от классических офисов, рыночные показатели коворкингов демонстрируют рост, как по заполняемости, так и по ставкам аренды. При этом динамика роста объемов нового предложения сократилась в два раза. В этом году, считают эксперты компании Becar Asset Management, сегмент гибких офисов может даже превзойти докризисные уровни, вернув себе прежнюю динамику роста.

Средний уровень заполняемости гибких офисных пространств составляет около 75%. За последние несколько месяцев сегмент пополнили около 20 новых проектов. В Сити, в Даниловском районе и даже на Остоженке. Клиентами таких объектов становятся крупнейшие компании.

Прошлый год стал переломным для рынка коворкингов, а также гибких и сервисных офисов не только в Москве, но и по всему миру, указывают эксперты. Пока этот тренд у нас не настолько выражен, как, например, в Нью-Йорке, где объем субаренды достиг максимального уровня с 2009 года. В то же время, крупные корпоративные арендаторы продолжают отказываться от классических бизнес-центров, переводя своих сотрудников в гибкие рабочие пространства. Возможно, при сохранении низких объемов ввода новых традиционных бизнес-центров в Москве рынок коворкингов продолжит постепенно отвоевывать у них свою долю рынка.