Ко Дню студента Сбер и ВГУ обновили дорожную карту сотрудничества

Фото: Сбербанк

Почти год назад в Воронежском государственном университете открылась лаборатория искусственного интеллекта Сбербанка. Этот большой проект стал очередным этапом многолетнего сотрудничества одного из крупнейших вузов и одной из крупнейших финансовых компаний страны. А также он стал отправной точкой к реализации еще более амбициозных совместных инициатив.

Лаборатория искусственного интеллекта Сбербанка органично дополнила уже существующую в университете IT-инфраструктуру. Она оснащена мощным компьютерным оборудованием и позволяет решать полный спектр задач в области информационных систем искусственного интеллекта, информационной безопасности, создания новых технологий обработки информации и машинного обучения.

В стенах лаборатории студентам предлагают освоить самые перспективные направления развития искусственного интеллекта: от анализа больших данных (Big data) и современных нейросетевых технологий до построения систем машинного обучения на языке Python и многих других возможностей.

В рамках мероприятий по случаю Дня студента на недавней встрече-знакомстве председателя Центрально-Черноземного банка Наталии Цайтлер с командой Воронежского госуниверситета во главе с ректором Дмитрием Ендовицким партнеры обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия.

Фото: Сбербанк

– Одно из главных направлений сотрудничества – формирование культуры технологических новаций, – отметила Наталия Цайтлер. – Речь идет об опыте экосистемы Сбера, которая предлагает инновационные сервисы для широкого спектра индустрий, в том числе в сфере образования. Так, в нашей международной программе для seed-стартапов Sber500 в партнёрстве с 500 Startups к программам для сотрудников (SberUp) и школьников (SberZ) добавился акселератор SberStudent для студентов, аспирантов, научных сотрудников институтов и университетов. Участники смогут развить свою бизнес-идею и запустить свой первый коммерческий проект. Сбербанк полностью оплатит обучение. Помимо основной программы, лучшие команды, выбранные Сбером, получат дополнительное кураторство, работая совместно со Стэнфордским Центром Профессионального Развития. Глобальная цель всех этих акселераторов — вырастить созвездие новых сильных технологических компаний, которые могли бы стать фундаментом новой экономики нашей страны. Заявки на участие в SberStudent принимаются до 25 февраля, и у каждого талантливого студента ВГУ есть реальная возможность создать свой первый стартап при поддержке Сбера.

Ректор Воронежского госуниверситета в свою очередь отметил, что предыдущая дорожная карта сотрудничества с Центрально-Черноземным банком была полностью реализована. В ближайшее время стороны договорились разработать документ, который отразит перечень новых планов.

– Сбербанк – ключевой стратегический партнер Воронежского госуниверситета, – подчеркнул ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий. – Нам очень интересна общая тема развития технологий искусственного интеллекта, расширение возможностей созданной лаборатории, а также использование нашего методологического опыта в IT-области для обмена знаниями с представителями Сбера. Все это вместе открывает большое поле для взаимодействия и уверен, что мы достигнем больших результатов. На встрече мы говорили также о региональном научно-образовательном центре «Цифровые инновации в экономике», созданном по распоряжению губернатора Воронежской области. Сбербанк может стать здесь серьезным локомотивом за счет своего опыта формирования многих трендов внутри страны – это будет очень перспективно и полезно для региона».

На фоне новых «маршрутов» взаимодействия продолжат развиваться и направления, уже ставшие традиционными для ВГУ и Сбербанка. В частности, это подготовка профильных кадров для одного из крупнейших работодателей региона.