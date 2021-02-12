Мантурову рассказали о планах модернизации производства препаратов для лечения COVID-19 в Кургане

Фармацевтический холдинг «Биннофарм групп» планирует модернизировать участок производства антибиотиков на заводе «Синтез» (Курган). Об этом гендиректор группы Рустем Муратов рассказал главе Минпромторга Денису Мантурову во время визита министра на предприятие.

По словам господина Муратова, в прошлом году холдинг «для обеспечения национальной безопасности» нарастали производственные мощности и выпустил почти 100 млн упаковок препаратов, используемых для профилактики и лечения коронавирусной инфекции. Большую часть из них произвели на «Синтезе». Выпуск препаратов, рекомендованных для лечения COVID-19, в 2020-м курганское предприятие нарастило на 44%. Это позволило сделать в том числе создание нового участка по выпуску субстанций для антибиотиков, в который холдинг инвестировал более 320 млн руб. Кроме того, в апреле прошлого года «Синтез» получил льготный заем от Фонда развития промышленности на сумму 0,5 млрд руб. для создания сырьевых запасов и наращивания производства препаратов для борьбы с вирусными инфекциями.

«В планах на этот год – продолжение масштабной модернизации завода с особым фокусом на усовершенствование и расширение производства антибиотиков»,- рассказал Рустем Муратов.

Всего «Синтез» выпускает 300 препаратов, из них более 80 включены в список жизненно необходимых и важнейших, 14 являются рекомендованными Минздравом для лечения COVID-19.