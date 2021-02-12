Средний чек в общепите Кубани в декабре составил 396 рублей

По данным СберИндекса, средний чек в предприятиях общепита края в декабре прошлого года составил 396 руб., данные по транзакциям в кафе и ресторанах ЮФО и СКФО приводятся в пресс-релизе Сбербанка. По этому показателю Кубань идет вровень с Ростовской областью.

Выше всего средний чек оказался в республиках СКФО, в декабре прошлого года посетили кафе и ресторанов в среднем тратили там 506 руб., в Ставропольском крае этот показатель составил 419 руб.

Всего же по итогам прошлого года количество транзакций в предприятиях общепита Кубани выросло на 11% по сравнению с прошлым годом. Для сравнения, в республиках Северного Кавказа этот показатель вырос на 23%, Ростовской области — на 7%, в Ставропольском крае — на 8%.

«По нашим оценкам, около 23 тыс. компаний ЮФО и СКФО работают на рынке общественного питания и почти 40% из них являются клиентами Сбербанка. Из них мерами господдержки по ОКВЭД «Деятельность предприятий общественного питания» в 2020 году воспользовались около 1,4 тыс. клиентов на общую сумму 1,5 млрд руб.», - рассказала заместитель председателя Юго-Западного Сбербанка, куратор блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Ирина Ткаченко.

Андрей Ульченко