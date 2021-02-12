В Удмуртии создадут фонд развития науки и общественный совет по технологиям

Общественный совет по науке и технологиям и фонд развития науки создадут в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона со ссылкой на главу республики Александра Бречалова.

«2021 год объявлен президентом России Владимиром Владимировичем Путиным Годом науки и технологий. Наши ученые, безусловно, выполняют огромную работу в сфере оборонно-промышленного комплекса, иммунологии, медицины, сельского хозяйства, искусственного интеллекта, историко-духовного наследия. Причем, в проектах участвуют и предприятия, и вузы. Нам необходимо сделать нашу работу более системной, поэтому создадим Общественный совет и на этой площадке будем обсуждать не только достижения, но и появляющиеся вопросы. Первое заседание предлагаю провести через месяц»,— отметил господин Бречалов.

К этому времени он поручил и.о. первого вице-премьера Константину Сунцову и министру образования и науки Светлане Болотниковой сформировать состав совета и отработать повестку с ведущими предприятиями и вузами. Также глава Удмуртии сообщил о софинансировании научных разработок через гранты и о создании фонда развития науки.