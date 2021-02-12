В Пятигорске заработало реанимационное отделение для больных COVID-19

Реанимационное отделение для больных коронавирусом заработало на базе инфекционной больницы Пятигорска, сообщает министерство здравоохранения Ставропольского края. На организацию отделения было выделено 18,5 млн руб. из регионального бюджета.

В сообщении говорится, что в отделении действуют 12 коек. Все они оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами пациента. Кроме того, приобретены насосы энтерального питания, шприцевые инфузионные насосы, электрокардиографы, транспортный аппарат ИВЛ. Также в отделении присутствует гемодиализный аппарат с водоподготовкой.

Наталья Шинкарева