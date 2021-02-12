РКК «Энергия» сообщила об угрозе своим проектам из-за санкций США и ЕС

Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» назвала введенные ранее санкции ЕС и США угрозой международной кооперации для ряда проектов. Производитель грузовых кораблей «Прогресс» и пилотируемых кораблей «Союз» сообщил об этом негативном факторе в квартальном отчете.

«В частности, в связи с санкциями со стороны США и стран Европы возник риск ограничения международной кооперации при осуществлении ряда проектов. Для парирования данного фактора проводится поиск альтернативных контрагентов, а также мероприятия по импортозамещению»,— говорится в документе (.pdf).

Ранее под американские санкции подпали два предприятия «Роскосмоса» — самарский ракетно-космический центр «Прогресс» (производитель ракет семейства «Союз») и головная научная организация госкорпорации — Центральный научно-исследовательский институт машиностроения. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что санкции «незаконны» и «вредны». По его мнению, они ставят под угрозу сотрудничество РФ и США в космической отрасли, в частности в рамках программы Международной космической станции (МКС).

По словам господина Рогозина, включенный в список ЦНИИмаш — головной отраслевой научный институт, в состав которого входит Центр управления полетами МКС, где постоянно находится группа специалистов NASA. По его словам, там нет ничего, что могло бы связать институт с военными исследованиями, и американской стороне это известно.