В Башкирии во время пожара погибли двое детей

В Мелеузовском районе Башкирии во время пожара погибли два пятилетних мальчика, сообщает пресс-служба следственного комитета республики. Мелеузовский межрайонный следственный отдел следственного управления СКР по Башкирии возбудил уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК).

По материалам дела, пожар произошел сегодня днем в частном жилом доме в селе Зирган Мелеузовского района. В это время в доме находились мать с тремя детьми и бабушка. Мать успела вынести из горящего дома восьмилетнего мальчика, сейчас он отправлен в больницу для осмотра. Двоих пятилетних мальчиков спасти не удалось. Их тела обнаружили во время тушения пожара.

Причины происшествия выясняются.

Майя Иванова