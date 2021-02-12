На экс-главу района в Курганской области завели дело о получении взятки иномаркой

В Курганской области следственные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы Целинного района Ивана Светличного по подозрению в получении взятки, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, в 2018-2020 годах руководитель муниципалитета получил от представителей ООО «Уралкотел» взятку в виде автомобиля Toyota Camry, который использовал в личных целях, обогатившись таким образом на сумму не менее 720,5 тыс. руб. В обмен на это чиновник обещал компании общее покровительство интересов от на территории Целинного района.

В отношении экс-главы возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в виде имущества в крупном размере). Прокурор признал постановление о возбуждении законным и обоснованным.