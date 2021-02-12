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ТМК на следующей неделе проведет сбор заявок на облигации объемом 10 млрд рублей

Трубная металлургическая компания (ТМК) Дмитрия Пумпянского проведет на следующей неделе сбор заявок на приобретение трехлетних облигаций серии 001P-02 на сумму 10 млрд руб., пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник. По данным агентства, организаторами займа станут Альфа-банк, «Атон», «ВТБ Капитал», Газпромбанк, Московский кредитный банк и СКБ-банк. Ориентир ставки купона будет объявлен позднее.

ТМК выпускает практически все виды трубной продукции. Предприятия компании находятся в России, Румынии и Казахстане. Среди них Северский и Синарский трубные заводы в Свердловской области. Общий объем отгрузки труб в 2019 году составил 3,83 млн тонн. Крупнейшими покупателями продукции являются крупнейшие российские компании, в том числе «Роснефть», «Газпром», «Сургутнефтегаз», ЛУКОЙЛ.

Михаил Мананников


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