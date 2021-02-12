Приговор бывшему главному инженеру «Салехардэнерго» вступил в силу

Апелляционная инстанция оставила без изменений приговор Салехардского городского суда в отношении бывшего главного инженера «Салехардэнерго» Александра Пизняка, сообщила пресс-служба СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО). Ранее господина Пизняка приговорили к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки на сумму 3,8 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Суд установил, что в 2019 году Александр Пизняк через посредника предложил главе коммерческого предприятия, с которым «Салехардэнерго» заключило договор на капремонт газотурбинного двигателя, поспособствовать в выполнении ремонтных работ и подписании акта приемки. Получив согласие, осужденный утвердил акт о проведении пуско-наладочных работ, испытаний и допуска оборудования к промышленной эксплуатации и акт сдачи-приемки выполненных работ. Тем самым он ускорил процесс согласования документации.

По данным суда, после оплаты по договору более 80 млн руб., руководитель подрядчика передал через посредника Алекандру Пизняку в качестве благодарности взятку в размере 3,8 млн руб. Позднее взятка была изъята при обыске дома бывшего главного инженера.

Посреднику предъявили обвинение по ч. 4, ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере). Он активно сотрудничал со следствием, уголовное преследование в его отношении было прекращено. Александра Пизняка признали виновным и приговорили к лишению свободы и штрафу в размере взятки. Теперь приговор вступил в силу.

В феврале 2020 года дума Салехарда прекратила депутатские полномочия Александра Пизняка, куда он был избран в сентябре 2019 года при поддержке партии «Единая Россия».

Михаил Мананников