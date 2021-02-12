В Курганской области построят завод сухих строительных смесей

На территории опережающего социально-экономического развития в Катайске ООО «Базис Строй» рассчитывает запустить завод сухих строительных смесей. Соответствующее соглашение подписали директор компании Андрей Музычко и директор департамента экономического развития региона Владимир Ковалев, сообщает пресс-служба областного правительства.

Планируется, что предприятие будет производить около 12 тыс. т продукции в год, позволяя удовлетворить потребности не только Катайского района, но и всего региона. Запуск запланирован на следующий год. Проект предусматривает создание 12 новых рабочих мест, объем инвестиций – около 89 млн руб. Компании будут предоставлены налоговые преференции, положенные резидентам ТОСЭР.