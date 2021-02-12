Владимир Путин наградил главу Рыбинска Дениса Добрякова орденом Мужества

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении главы города Рыбинска Ярославской области Дениса Добрякова орденом Мужества. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.

Денис Добряков награжден за участие в первом в мире высотном десантировании в условиях Арктики. Парашютисты, среди которых был и Денис Добряков, совершили прыжки с высоты 10 тыс. м. в районе архипелага Земля Франца Иосифа.

Арктическое высотное десантирование проводилось в апреле 2020 года. Группа российских десантников совершили прыжки с самолета ИЛ-76. Глава Рыбинска также был включен в группу Минобороны. Он в это время находился в отпуске.

Денис Добряков имеет звание заслуженного мастера спорта. Он восемь раз становился чемпионом мира в командных соревнованиях по парашютному спорту. Глава Рыбинска второй раз награждается орденом Мужества. Первым орденом он был награжден за участие в боевых операциях на Северном Кавказе.

Антон Антонов