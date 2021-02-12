В Волгоградской области в 259 населенных пунктах модернизируют освещение

В Волгоградской области в 2021 году обновят и построят линии освещения в 259 населенных пунктах, где проживают более 316 тыс. человек. Об этом сообщили в областной администрации.

Программа модернизации наружного освещения рассчитана до 2024 года включительно, она охватит 870 населенных пунктов.

В обладминистрации отметили, что в 2020 году обновили и построили с нуля почти 400 км линий, а также установили более девяти тыс. энергоэффективных светильников. При этом в ряде сел Старополтавского, Городищенского и Ленинского районов впервые построили централизованное уличное освещение.

Мария Шахрай