Пассажиропоток аэропорта Краснодар в январе оказался ниже показателей начала 2020 года

Пассажиропоток международного аэропорта Краснодар за первый месяц 2021 года составил 269 тыс. человек, что на 27% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, когда аэропорт Краснодар обслужил 367 тыс. пассажиров, сообщила пресс-служба аэропорта.

Снижение трафика воздушной гавани связано с пандемией коронавируса, международные авиаперевозки из аэропорта Краснодар в январе 2021 года сократились на 98% по сравнению с январем 2020 года, услугами авиакомпаний на международных линиях за месяц воспользовались всего 1,6 тыс. человек. Пассажиропоток на внутренних направлениях упал на 10%.

Анна Перова, Краснодар