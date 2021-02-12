С.Лукин: Совет Федерации направит обращение премьер-министру по финансированию социального развития села

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Вопросы комплексного развития сельских территорий являются предметом пристального внимания Совета Федерации. В ходе заседания, состоявшегося 10 февраля, спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко поручила подготовить обращение к председателю Правительства Михаилу Мишустину по поводу финансирования программы комплексного развития сельских территорий.



Сенатор РФ от Воронежской области Сергей Лукин в своем комментарии пояснил:

На реализацию программы комплексного развития сельских территорий в текущем году федеральным бюджетом предусмотрено немногим более 31 млрд рублей – при том, что в 2020 году было выделено 36 млрд.





Напомним, программа комплексного развития сельских территорий рассчитана на период 2020-2025 годов. Ее задача – приблизить уровень жизни сельского населения к городскому.»

Несколькими днями ранее на площадке Совета Федерации состоялось совещание о ходе реализации госпрограммы. В ходе его подготовки в профильный Комитет поступил проект распоряжения правительства РФ, в соответствии с которым дополнительно к предусмотренным в федеральном бюджете на 2021 год выделены средства в размере 3,6 млрд руб. Таким образом, финансирование сохранится практически на уровне 2020 года. Однако, по мнению сенаторов, этого недостаточно. Изначально на 2021 год в паспорте программы было предусмотрено 160,7 млрд. Сокращение финансирования ставит под угрозу исполнение целевых показателей программы и развитие сельских территорий в целом.

Валентина Матвиенко выразила обеспокоенность ситуацией.

- Это тема, которая затрагивает практически все субъекты РФ. Действительно, министр финансов, выступая у нас, обещал, что по ходу исполнения бюджета они будут уточнять, рассматривать предметно предложения по программе социального развития села. Давайте мы поднимем статус этого обращения и обратимся от имени палаты на имя премьер-министра, - заявила спикер.

Воронежской областью на 2021 год в Минсельхоз была направлена бюджетная заявка на общую сумму 4 млрд 758 млн руб. Отбор прошло 13 объектов общей стоимостью 1 млрд 138 млн рублей, при этом необходимое федеральное финансирование составляет 995 млн руб.

- Для жителей области важно, чтобы эти проекты были реализованы своевременно и в полном объеме. Мы должны не допустить замедления развития социальной инфраструктуры, реализации планов газификации и водоснабжения, строительства дорог на селе, - подчеркнул Сергей Лукин.