Сбербанк провел открытую лекцию для студентов Перми

В рамках мероприятий, приуроченных к празднованию Дня студента, в ведущих учебных заведениях Перми прошла открытая лекция на тему финансовой грамотности и основ инвестирования от Сбера.

В онлайн-формате управляющий Пермским отделением Сбербанка Константин Подвальный встретился со студентами и преподавателями ПНИПУ, ПГНИУ, Высшей школы экономики, РГЭУ им. Плеханова, Пермского финансово-экономического колледжа, Красноуфимского аграрного техникума и поделился информацией на тему личных инвестиций, финансового планирования и защиты персональных данных.

Константин Подвальный, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«Сбер традиционно уделяет особое внимание студенчеству. Одно из ключевых направлений деятельности Сбера – поддержка и развитие идей о непрерывном обучении в изменяющемся мире, о постоянном развитии навыков, которые становятся все более актуальными.

Наша жизнь меняется: мы будем жить дольше, но и работать тоже будем дольше, а это значит – нам нужно научиться работать со своими личными финансами, научиться их сберегать и приумножать, чтобы удовлетворять свои самые разнообразные и постоянно растущие потребности. Сейчас очень многие молодые люди интересуются брокерскими торгами, вариантами инвестирования, и мы готовы поделиться информацией по этому поводу».

В завершение встречи Константин Подвальный рассказал еще об одном подарке Сбера ко Дню студента – Студенческом акселераторе от Сбера и Stanford Online, в котором может принять участие любой студент.

Напомним, 25 января стартовал сбор заявок в общероссийский акселератор SberStudent для студентов, аспирантов, научных сотрудников институтов и университетов. Программа для акселератора разработана по содержанию учебных материалов от Stanford Online. Обучение будет проходить онлайн. Участники смогут развить свою бизнес-идею и запустить свой первый коммерческий проект. Сбербанк полностью оплатит обучение.

Помимо основной программы, лучшие команды, выбранные Сбербанком, получат дополнительное кураторство, а также сертификат Стэнфордского центра профессионального развития, который управляет Stanford Online. После обучения такие команды смогут презентовать свои проекты российским корпорациям и инвесторам во время специально организованного демо-дня.

Регистрация для участия в проекте продлится до 25 февраля.