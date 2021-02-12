Потепление и снегопады ожидаются в Удмуртии в ближайшие выходные

В ближайшие выходные в Удмуртии потеплеет. В ночь на 13 февраля температура воздуха составит -11..-16°С, днем — -4..+1°С, в северных районах — -10..-13°С, сообщает пресс-служба гидрометцентра республики. Кроме того, ожидается снег, местами с долждем.

Ночью 14 февраля температура воздуха окажется в пределах 0..-7°С, днем похолодает до -9..-15°С Также усилится ветер до 12-14 м/с, осадки сохранятся, но их интенсивность снизится.

В начале следующей недели в Удмуртии снова похолодает. В ночь на 15 февраля температура воздуха составит -15..-20°С, днем — -13..-18°С. По предварительному прогнозу, в середине недели в республику вернутся морозы.