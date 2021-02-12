418 рублей, бизнес-ланч и внутренний туризм: СберИндекс изучил тренды общепита южных регионов России

Краснодарский край 7% 10% 8% 1%

Ростовская область 7% 10% 8% 1%

Ставропольский край 7% 11% 8% 1%

Республики СКФО 5% 10% 8% 1%

Первый пик (10% от общего количества транзакций за день) связан с тем, что клиенты на Юге России и Северном Кавказе довольно часто проводят обеденное время в столовых и других местах общественного питания. Поэтому в позициях заказов преобладали обеды и бизнес-ланчи. При этом во многих регионах этот пик начинался ещё в 12 часов дня. На второй пик в районе 18-00 приходится около 8% от общего количества транзакций за день.

В целом, на отрасли общественного питания в 2020 году позитивно отразилось развитие внутреннего туризма, который в значительной степени заместил выездной: 53% из тех, кто летом 2019 года отдыхал за границей, во время пандемии путешествовали по России. Зимой таких туристов было 28%. Туристические траты в России в летний сезон росли быстрее туристического потока на 10 п.п. В ТОП-10 по итогам года вошли 4 региона обслуживания Юго-Западного Сбербанка: Республика Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Ростовская область и Республика Дагестан.

Благоприятное влияние на развитие отрасли гостеприимства в целом оказала и программа субсидирования внутреннего туризма. Обязательное условие участия в программе — оплатить путевку или проживание в гостинице картой «Мир», на которую и поступает кешбэк. На первом этапе программы турист мог вернуть за купленный с 20 по 28 августа тур от 5 до 15 тыс. руб. На втором этапе продаж, который прошел с 15 октября по 5 декабря, государство возвращало туристам за путешествия по стране уже 20% стоимости, но не более 20 тысяч рублей.

Средний чек в южном общепите в 2020 году практически не изменился по сравнению с 2019 годом, сообщают аналитики СберИндекса. В первом полугодии в регионах Юга России и Северного Кавказа показатель снизился на 912%, причём снижение наблюдалось ещё в первом квартале, до начала пандемии коронавируса и введения ограничений. Затем за счёт заметного роста во втором полугодии потока туристов (примерно на треть год к году) итоговое значение показателя среднего чека по итогам 2020 года выросло и в итоге минимально отличается от уровня 2019 года (407 и 418 рублей соответственно).

Самым высоким в декабре 2020 года он оказался в Республиках СКФО, где клиенты тратили в среднем 506 рублей (на 9 рублей меньше, чем в декабре 2019 года). Ростовская область и Краснодарский край показали одинаковый результат в 396 рублей, а на Ставрополье тратили в общепите 419 рублей (это самый высокий рост в 28 рублей за год среди южных регионов страны).