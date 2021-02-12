В январе жители Кубани взяли в ВТБ кредиты наличными на сумму 2,2 млрд рублей

В первый месяц 2021 года ВТБ выдал жителям края почти 2,5 тыс. кредитов наличными на сумму 2,2 млрд руб., это более чем в 2,3 раза больше, чем в январе прошлого года, сообщается в пресс-релизе кредитной организации. При этом объем выдач наличными в целом по России составил 87 млрд руб. (рост в 1,5 раза).

«В начале 2021 года произошло восстановление потребительской активности граждан. Уже в январе выдачи кредитов наличными в несколько раз превысили допандемийные значения. Рассчитываем, что рост спроса на них продолжится, во многом за счет нормализации экономической активности и борьбы с пандемией», - рассказал начальник управления «Потребительского кредитования» ВТБ Евгений Благинин.

Андрей Ульченко