В Платове у пассажира изъяли незадекларированные евро и рубли

Во время таможенного контроля в аэропорту Платов на рейсе «Ростов-на-Дону — Стамбул» сотрудники таможни выявили у россиянина евро и рубли, которые не были задекларированы. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Как сказано в сообщении, пассажир пытался провезти €26,2 тыс. и 41 тыс. руб. Эта сумма превышает $20 тыс., тогда как таможенному декларированию не подлежат средства, не превышающие в эквиваленте $10 тыс. В отношении гражданина было возбуждено уголовное дело о контрабанде денежных средств (ст. 200.1 УК РФ).

Наталья Шинкарева