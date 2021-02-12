Джо Байден заморозил символ президентства Дональда Трампа

Джо Байден запретил выделять деньги на главный проект Дональда Трампа — строительство стены на границе с Мексикой. Накануне он подписал соответствующий документ. Кроме того, действующий президент США отменил режим чрезвычайной ситуации на южной границе, который ввели три года назад. Благодаря этому в регион можно было выделять средства по упрощенной схеме. Какое будущее ждет стену на границе с Мексикой? И что о ней думают жители Штатов? С ними поговорил Александр Мезенцев.

Стена на границе с Мексикой стала, пожалуй, одним из главных символов администрации Дональда Трампа. Примерно за неделю до ухода с должности он отчитался, что удалось построить 450 миль без учета тех ограждений, что существовали там раньше.

В 2016 году Трамп планировал возведение стены чуть ли по всей границе с Мексикой, а это почти две тысячи миль.

С символом борьбы с нелегальной иммиграцией Джо Байден расправился сразу. И свою позицию он высказал еще в августе прошлого года: «Ни одного фута стены не будет построено во время моего президентства — это первое. Во-вторых, я должен удостовериться, что наши границы защищены, но для безопасности мы используем высокие технологии».

Дональд Трамп утверждал, что стена на границе — чуть ли не единственная возможность сдержать поток нелегальной миграции из Центральной Америки, а также остановить незаконный оборот наркотиков. По официальным данным, в первый год президентства количество людей, задержанных на границе, рекордно сократилось до показателей почти полувековой давности, а в 2019-м увеличилось более чем вдвое. Как писали СМИ, оценить роль стены в сдерживании мигрантов трудно. Но житель США Эдуард Орлов уверен, что она все-таки нужна: «Не хотелось бы, чтобы Америку превратили в то же самое, во что сейчас превратили Европу: заселили беженцами, которые просто уничтожают культуру стран, увеличилась в десятки раз преступность. По-моему, Трамп правильно все делал. Там, где стояла стена, конечно, было меньше переходов, чем в тех местах, где ее не было. Нелегалы сбивают всю экономику, они начинают работать за 2 копейки».

А вот жительница США Агриппина Саддел спорит: по ее мнению, культуру страны убивают не иммигранты, а сама идея стены. И проблему переселенцев нужно решать по-другому.

«Америка — это страна, которая была построена на постоянном притоке иммигрантов и на постоянном смешивании идей и людей из разных стран. Если иммиграция и сейчас является больным вопросом, нужно все-таки подходить к этому с более гуманной точки зрения. Я не знаю, может быть, они пригласят каких-нибудь артистов и раскрасят ее интересными картинками», — сказала Агриппина Саддел.

В 2018-м спор о стене стала причиной самого продолжительного шатдауна в истории США. Дональд Трамп не смог договориться с Конгрессом о выделении $5 млрд, в итоге работа части госучреждений была заблокирована почти на месяц. Итоговая стоимость ограждения, по данным СМИ, превысила $16 млрд.

И теперь администрация Джо Байдена спешно пытается перепрофилировать уже заключенные контракты.

Для южных штатов это не очень хорошая новость, говорит профессор университета штата Теннесси Андрей Коробков: «Строительство стены — это способ как-то стимулировать экономику в южных штатах и как возможность в определенной степени расширить трудоустройство. И то, что это приведет к сокращению рабочих мест и к определенным бюджетным встряскам, сейчас администрацию Байдена совершенно не волнует, ей нужно создать по крайней мере видимость выполнения своих обязательств именно перед ультралевыми».

Еще во время своей предвыборной кампании Джо Байден упоминал, что демонтировать стену не будет. Похоже, это будет стоить, не меньше, чем ее возведение. Или если стена стала символом, пусть им и остается, а чего — рассудит время.

Елена Иванова, Даниил Бабкин