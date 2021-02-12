Екатеринбургский зоопарк в 2021 году получит 10 новых животных, включая крокодила

Зоопарк в Екатеринбурге получит в подарок 10 новых животных, сообщила на пресс-конференции директор зоопарка Светлана Прилепина.

«Весной к нам приедет росомаха — это подарок московского зоопарка. Но уже часть приехала: краснорукий тамарин, кинкажу. Крымские коллеги подарили нам гавиалового крокодила — будем серьезно думать, как принимать этот подарок»,— рассказала госпожа Прилепина, добавив, что в распоряжении зоопарка также появится садовый уж.

По словам заместителя директора Екатеринбургского зоопарка по формированию коллекции Павла Грачева, задержка в перевозке животных в город связана с рядом сложностей: «Наши подарки мы не все еще получили, это связано с нарушением логистики. Тем более зима – не всех зимой можно посадить на самолет». Он добавил, что приезд росомахи отложен до начала лета из-за неготовности вольеров.

Напомним, в данный момент администрация Екатеринбурга ищет площадку для второй очереди зоопарка. По словам Светланы Прилепиной, большой нужды в этом нет: «Коллеги приняли концепцию нашего развития: они увидели, что мы содержим в основном мелкую экзотику, приличное количество популярных больших видов. У нас нет "аховой" ситуации в зоопарке по территориальному размещению животных»,— прокомментировала директор и добавила, что вопросы расширения содержания крупных животных реально решить на существующем месте.

Действующий зоопарк был построен в 1930 году и задумывался как временный. В разное время его хотели перенести на территорию ЦПКиО имени Маяковского, в парк Зеленая Роща, в Юго-Западный микрорайон. Сейчас зоопарк насчитывает более 1,2 тыс. особей, представляющих порядка 300 видов животных. Среди них: амурские тигры, снежный барс, дальневосточные леопарды, львинохвостые макаки, индийский слон, белоплечие орланы, журавли-красавки, молуккские какаду, кубинский крокодил, тигровый питон, лучистая черепаха, лягушка-помидор. В зоопарке содержатся животные, многие из которых занесены в Международную Красную книгу, Красную книгу России и Красную книгу Среднего Урала.

Ирина Пичурина