Ремонт подъезда многоэтажки на ЖБИ, в которой в пожаре погибли восемь человек, почти завершен

Ремонт подъезда дома на ул. Рассветной, 7 в Екатеринбурге, где месяц назад в пожаре погибли восемь человек, практически завершен, сообщили в пресс-службе Фонда святой Екатерины. Напомним, оплатил ремонтные работы председатель фонда, основной акционер РМК Игорь Алтушкин.

В данный момент стены подъезда с первого по девятый этаж очищены от копоти и отштукатурены, а запах гари удален специальным составом. «Слаботочные провода и интернет-кабели спрятаны в кабель-каналы, заменены окна, поручни лестничных маршей и полностью переложена напольная плитка. За выходные строители закончат установку противопожарных дверей на каждом этаже, после чего останется только покрасить стены», — отметили в пресс-службе.

Напомним, пожар произошел ночью 12 января в микрорайоне ЖБИ. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем жильцов одной из квартир. Площадь пожара составил 30 кв. м. В результате погибли восемь человек, в том числе семилетний ребенок. Причиной смерти стало отравление угарным газом.

По словам главы Екатеринбурга Алексея Орлова, семья, в квартире которой произошел пожар, по предварительным данным, считалась неблагополучной. Управление СКР по Свердловской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам») по факту пожара. Позднее власти Екатеринбурга пообещали выплатить семьям погибших материальную помощь в размере 100 тыс. руб. Кроме того, Игорь Алтушкин также пообещал оказать материальную помощь пострадавшим в пожаре.